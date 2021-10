Accoltellata a Milano: donna ancora molto grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Rimane in condizioni molto gravi all'ospedale Niguarda di Milano la donna di 32 anni accoltellata intorno alle 5 di domenica nei pressi di una discoteca in via di Tocqueville, tra le più note zone della Movida milanese. La donna era stata operata il giorno stesso per due profonde ferite a una gamba che le avevano fatto perdere molto sangue, ma le sue condizioni permangono molto serie. Nell'inchiesta coordinata dal pm Cecilia Vassena e condotta dai carabinieri della compagnia Duomo è presa in considerazione l'ipotesi di una lite degenerata ma anche quella della tentata rapina da parte di un gruppo di africani, uno dei quali è rimasto ferito ma in modo lieve. (ANSA).