Centenario Milite Ignoto,Guerini a Bari presenta francobollo

(ANSA) - BARI, 19 OTT - Il ministro della Difesa Lorenzo Guerini è a Bari per la presentazione del francobollo e annullo filatelico dedicato al centenario del Milite Ignoto. All'evento partecipano anche il viceministro dello Sviluppo economico, Gilberto Pichetto Fratin, il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, il commissario generale per le Onoranze ai Caduti, il generale Gualtiero Mario De Cicco, il presidente del Poligrafico dello Stato, Antonio Palma e Lamberto Rosa in rappresentanza dell'Associazione Fortemaso. La cerimonia si svolge nel teatro Petruzzelli di Bari. L'idea di realizzare un prodotto filatelico è nata dal concorso "Un francobollo per il centenario del Milite Ignoto" promosso dall'associazione Fortemaso di Schio che, in collaborazione con il Commissariato Generale, ha coinvolto gli studenti iscritti alle classi quinte dei licei della provincia di Vicenza. Gli elaborati grafici dei ragazzi vincitori diventeranno dei chiudi busta. Il francobollo, realizzato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato su autorizzazione del Ministero per lo Sviluppo Economico sarà distribuito grazie a Poste Italiane. Durante la giornata saranno attive 2 postazioni di annullo filatelico all'interno del foyer del teatro Petruzzelli e presso l'ufficio postale Bari in piazza Umberto, dove i cittadini potranno acquistare e far annullare il francobollo del Milite Ignoto. Prima della cerimonia nel teatro Petruzzelli, il ministro è andato al Sacrario Militare dei Caduti d'Oltremare di Bari per la deposizione di una corona d'alloro. (ANSA).