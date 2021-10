Covid: Toscana, altri 2 morti in un giorno, ricoveri stabili

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - FIRENZE, 19 OTT - Ancora altri morti per Covid in Toscana nelle ultime 24 ore. Ci sono stati i decessi di due donne a Pistoia e Grosseto. Il totale delle vittime sale dunque a 7.237 persone dall'inizio della pandemia. I nuovi casi, riferisce la Regione, sono stati 150 in più (età media 41 anni) sul giorno precedente col totale che è salito a 286.168 positivi (+0,1% sul totale del giorno precedente). I guariti sono stati 213 nelle 24 ore e crescono dello 0,1% sul totale raggiungendo quota 273.706. Gli attualmente positivi sono oggi 5.225 (-1,2% su ieri, dato in moderata ma costante discesa). Tra loro i ricoverati sono 231 (-2 persone il saldo giornaliero su ieri pari al -0,9%) di cui 23 in terapia intensiva (-1 persona il saldo pari al -4,2%). Ci sono altri 4.994 positivi in isolamento a casa "poiché - riferisce la Regione - presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi" (-63 persone su ieri, -1,2%). Inoltre, sono 13.230 le persone monitorate in quarantena domiciliare (+807 su ieri, +6,5%), anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).