Cremlino, Putin pronto a partecipare al G20 in video

(ANSA) - MOSCA, 19 OTT - Il presidente russo Vladimir Putin nella conversazione telefonica con il primo ministro italiano Mario Draghi si è detto pronto a partecipare al vertice del G20 in collegamento video. Lo ha detto il servizio stampa del Cremlino. "Sono stati discussi i preparativi per il prossimo vertice del G20 previsto a Roma il 30-31 ottobre. Putin si è complimentato per la presidenza italiana del G20 e si è detto pronto a partecipare al vertice in collegamento video", si legge nel comunicato stampa. (ANSA).