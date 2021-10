Esplosione in studio medico: grave dentista e assistente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRESCIA, 19 OTT - Esplosione in uno studio dentistico ad Ospitaletto nel Bresciano. Durante un intervento su un paziente, è scoppiato un becco bunsen, utilizzato per scaldare gli attrezzi. Un dentista e l'assistente sono rimasti gravemente ustionati al corpo e sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Il dentista, 44 anni, ha riportato ustioni di 2/o e 3/o grado al volto, collo, torace, addome e arti superiori. L'assistente, 40enne, ha riportato ustioni di 2/o grado a volto e torace. Ferita leggermente una paziente 14enne. (ANSA).