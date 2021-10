Green pass: continua piccolo presidio a Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ANCONA, 19 OTT - Continua la protesta dei no-green pass in via Mattei, la zona industriale del porto di Ancona. Una quarantina di manifestanti è in presidio fisso per tenere il punto sulla contrarietà alla certificazione verde. La protesta è iniziata venerdì 15 ottobre, con l'entrata in vigore dell'obbligo del Green pass sul posto di lavoro pubblico e privato. I manifestanti si sono organizzati con un gazebo dove cucinano e bevono. Ogni tanto qualcuno attraversa la strada sulle strisce pedonali per far rallentare il traffico. A presidiare la polizia locale e i carabinieri. Al momento non si segnalano disordini. I no-green pass dovrebbero rimanere fino a domani. L'operatività del porto in questi giorni è andata avanti normalmente. (ANSA).