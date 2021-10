© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - AREZZO, 19 OTT - Madre e figlio investiti da un furgone e sbalzati per tre metri. Soccorsi, sono stati trasportati con l'elisoccorso Pegaso il figlio in codice rosso all'ospedale Meyer, la madre a Careggi dove è arrivata in codice giallo. L'incidente è accaduto in viale Raffaello Sanzio, ad Arezzo, alle 16,30. Subito soccorsi dalle ambulanze del 118, madre e figlio sono stati poi trasferiti nei due nosocomi fiorentini. (ANSA).