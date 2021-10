India: nuove inondazioni nel nord, almeno 17 vittime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW DELHI, 19 OTT - Sono almeno 17 le vittime e una dozzina i dispersi a seguito delle inondazioni che stanno imperversando negli ultimi giorni sullo stato himalayano dell'Uttarakhand, nel nord-est dell'India. Un violento nubifragio ha spazzato via lunghi tratti di strade e ha causato uno smottamento che ha travolto centinaia di case. Il governatore dello stato, Puskar Singh Dhami, ha assicurato che tutte le persone bloccate dalle inondazioni saranno tratte in salvo, mentre i fedeli che stavano partecipando al pellegrinaggio del tempio di Chradham sono stati invitati a fermarsi fino al miglioramento della situazione. Scuole e uffici sono stati chiusi, mentre un centinaio di turisti è imprigionato in un resort a Ramgarh, vicino al lago Nainital. Nella città sacra di Rishikesh il Gange ha sfondato gli argini. Anche nel sud del paese, nello stato del Kerala, resta l'allerta, soprattutto per l'apertura delle paratie delle grandi dighe, che avevano oltrepassato il livello di guardia. Nell'ultima settimana, almeno 27 persone sono morte per le conseguenze del maltempo. (ANSA).