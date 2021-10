Premier polacco avverte Ue, abbiamo combattuto terzo Reich

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 19 OTT - Il premier polacco Mateusz Morawiecki al Parlamento europeo respinge "la lingua delle minacce e delle imposizioni" Ue sullo stato di diritto. "Non sono d'accordo che dei politici minaccino e terrorizzino la Polonia. Il ricatto è diventato un metodo di fare politica verso alcuni Stati membri, ma non è così che agiscono le democrazie. Noi siamo un Paese fiero. Abbiamo pagato con tante vittime la nostra lotta per la democrazia. Abbiamo salvato Parigi e Berlino dagli attacchi bolscevichi", combattuto "contro il Terzo Reich" e lottato anche quando "Solidarnosc ha dato speranza di rovesciare il sistema totalitaristico russo". (ANSA).