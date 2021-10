Record antigenici Covid Umbria, quasi 12 mila in un giorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PERUGIA, 19 OTT - Record di test antigenici per la ricerca del Covid nell'ultimo giorno in Umbria. Ne sono stati infatti analizzati 11.920 secondo quanto riporta il sito della Regione, oltre a 1.864 tamponi molecolari. Scendono intanto a 37, quattro in meno, i ricoverati Covid in Umbria dove sono ora quattro, erano cinque, i posti occupati nelle terapie intensive. Nell'ultimo giorno sono stati registrati altri tre morti, 46 nuovi positivi e 18 guariti. Gli attualmente positivi salgono quindi a 566, 25 in più. Il tasso di positività dei test risulta dello 0,33 per cento sul totale. (ANSA).