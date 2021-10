Riunione d'urgenza del Consiglio sicurezza Onu su Corea del Nord

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 19 OTT - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite terrà oggi pomeriggio una riunione d'urgenza a porte chiuse sulla Corea del Nord, che ha affermato di aver lanciato ieri un missile balistico da un sottomarino aumentando drasticamente le sue capacità militari. Lo riportano fonti diplomatiche, aggiungendo che il vertice è stato richiesta da Regno Unito e Stati Uniti. a Francia ha successivamente aderito alla richiesta di Londra e Washington per un incontro di emergenza. Ieri l'ambasciatore cinese all'Onu, Zhang Jun, il cui Paese si è mostrato spesso negli ultimi anni a sostegno di Pyongyang, si è rifiutato di rispondere ai giornalisti che lo interrogavano sul lancio della Corea del Nord. Il viceambasciatore russo all'Onu, Dmitry Polyanskiy, aveva da parte sua messo in guardia contro ogni precipitazione: "Dobbiamo trovare maggiori informazioni" su questo lancio, perché le interpretazioni degli eventi nel Nord sono "sempre state contrastanti", ha detto. Pyongyang ha confermato oggi di aver lanciato un missile balistico da un sottomarino che, se l'informazione fosse confermata, consentirebbe al Paese nucleare di avere una seconda capacità di attacco oltre a quella da terra. (ANSA).