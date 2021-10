Rsa: Fontana, su Trivulzio c'è stata speculazione indegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - MILANO, 19 OTT - Sul Pio Albergo Trivulzio "c'è stata una speculazione indegna, sono stati pubblicati degli articoli assolutamente vergognosi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a Mattino 5, dopo la richiesta da parte della Procura di Milano di archiviare l'inchiesta sulle morti di anziani nella storica casa di riposo milanese durante la prima ondata del Coronavirus. "Io ero tranquillo perché comunque anche una commissione presieduta dal dottor Colombo con il dottor Canzio aveva svolto una indagine e da quella commissione era emerso che il Pio Albergo Trivulzio non aveva fatto alcuna violazione dei protocolli e delle norme di comportamento", ha detto Fontana riferendosi alla commissione d'inchiesta sul Trivulzio istituita da Regione e Comune e presieduta dagli ex magistrati Gherardo Colombo e Giovanni Canzio. "Quello che forse la gente fatica a ricordare - ha aggiunto Fontana - è che abbiamo attraversato una tempesta che si è scatenata sul nostro territorio per la prima volta al mondo, perché dalla Cina noi non avevamo nessuna notizia. Si è scatenata con una violenza inaudita e abbiamo dovuto reagire con le poche armi di cui disponevamo". Il governatore si è poi detto "molto contento" per l'ex dg Giuseppe Calicchio "e per tutte le persone che erano indagate perché è la dimostrazione della serietà e della professionalità con cui è stato gestito il Pio Albergo Trivulzio. E sono anche contento umanamente di sapere che non ci sono responsabilità. Sono lutti dovuti a una battaglia che abbiamo combattuto con tutte le forze". (ANSA).