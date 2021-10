© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 19 OTT - Rachel Levine entra nella storia: è la prima ufficiale a quattro stelle transgender. Levine, nominata da Joe Biden, ha giurato come ammiraglio della Public Health Service Commissioned Corp, una forza composta da 6.000 persone, che risponde per il governo americano alle crisi sanitarie. "Mi auguro che la mia nomina sia la prima di molte altre. La diversità ci rende più forti", ha detto Levine dopo il giuramento. (ANSA).