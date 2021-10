© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 19 OTT - Raid dell'Fbi nell'abitazione dell'oligarca russo Oleg Deripaska in uno dei quartieri più lussuosi di Washington. I motivi della perquisizione non sono chiari. Deripaska ha stretti legami con il Cremlino e con Paul Manafort, l'ex manager della campagna di Donald Trump accusato di frode e che ha scontato un periodo in carcere. (ANSA).