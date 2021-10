Verhofstadt, Morawiecki politicizza Corte costituzionale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - STRASBURGO, 19 OTT - "Il gioco che lei sta giocando è molto chiaro: Lei sta politicizzando il ruolo della Corte costituzionale placca nel suo paese, Lei sta tenendo in scacco il suo paese ed il suo popolo, uno dei più europeisti della Unione". Lo ha detto l'eurodeputato di Renew Europe Guy Verhofstadt intervenendo al Parlamento europeo al dibattito sulla crisi dello stato di diritto in Polonia, rivolgendosi al premier polacco Morawiecki, presente in aula. (ANSA).