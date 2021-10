La regina Elisabetta è stata costretta a cancellare una visita di due giorni in Irlanda del Nord dopo che i suoi medici l'hanno invitata a "stare a riposo per qualche giorno". Lo annuncia un comunicato di Buckingham Palace citato dai media britannici. "La regina ha accettato a malincuore il consiglio dei medici. E' di buon umore e dispiaciuta di non poter visitare l'Irlanda del Nord", si legge in una nota.

