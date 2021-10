Covid, Marocco sospende voli per Germania, Gb e Paesi Bassi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - RABAT, 20 OTT - Rabat sospende i voli verso Germania, Paesi Bassi e Regno Unito. La notizia arriva via Twitter da Laila Mechbal, direttrice generale di Air Arabia in Marocco. La misura entra in vigore oggi, si apprende dalla stessa fonte, alle 23.59 ora locale (le 0:59 in Italia). Al momento non ci sono comunicazioni ufficiali, ma tutti i voli risultano effettivamente annullati e dai siti è impossibile prenotare biglietti per quelle destinazioni. Mechbal non specifica il motivo della decisione, ma non è la prima volta che a seguito di aumento dei casi di coronavirus Rabat sospende in tutta fretta i collegamenti aerei con i Paesi interessati. (ANSA).