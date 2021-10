Cresce la partnership tra Fiere di Parma e Fiera Colonia

Cresce, all’insegna del cibo e dell’agroalimentare, il rapporto tra Fiere di Parma e la Fiera di Colonia. Archiviata con successo, a settembre, l’edizione 2021 di Cibus si è tenuta nei giorni scorsi, a Colonia, Anuga, rassegna internazionale del 'food&beveragè in cui 800 aziende alimentari italiane hanno presentato al mondo i loro prodotti: in Germania Fiere di Parma ha sviluppato, grazie a Koeln Parma Exhibitions, una rete di contatti con i compratori europei e d’oltremare in previsione di Cibus 2022 e dell’Expo Dubai - aperto il primo ottobre scorso - dove Fiere di Parma è presente con M-Eating Italy e Fiere di Colonia è presente in veste di provider ufficiale del padiglione della Germania.

Nel dettaglio Anuga 2021 si è chiusa registrando 4.600 espositori, provenienti da 98 Paesi, e 70.000 visitatori mentre Cibus 2021 ha ospitato 2.000 aziende espositrici, 37.000 visitatori, di cui 2.000 dall’estero. Si prepara intanto la 21/a edizione di Cibus - in programma a Parma, dal 3 al 6 maggio 2022 - dove si prevede di tornare ai livelli precedenti l'emergenza pandemica e quindi a 3.000 aziende espositrici e a 70mila visitatori.

Fiere di Parma e Fiera di Colonia, inoltre, organizzeranno Cibus Tec Forum - a Parma dal 25 al 26 ottobre 2022 - kermesse dedicata al 'meccano alimentarè (con cinque aree tematiche su tecnologie e soluzioni per carni, per prodotti a base latte, frutta-vegetali-liquidi alimentari, cereali-piatti pronti e confezionamento) mentre Cibus Tec si terrà nel 2023, dal 24 al 27 ottobre.