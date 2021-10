Esplosione in studio dentistico: Procura apre inchiesta

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRESCIA, 20 OTT - È stato trasportato al centro grandi ustionati di Genova il dentista di 44 anni coinvolto nello scoppio di un becco bunsen nello studio dove stava lavorando ieri pomeriggio ad Ospitaletto, nel Bresciano. Le sue condizioni sono gravi. La Procura con il sostituto procuratore Teodoro Catananti ha aperto un'inchiesta per capire le cause dell'esplosione che ha ferito anche un'assistente alla poltrona, che ha riportato ustioni, e una paziente di 14 anni ferita in modo lieve. (ANSA).