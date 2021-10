© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - DEHLI, 20 OTT - E' aumentato ad almeno 85 in India e altri 31 in Nepal il bilancio delle vittime delle inondazioni e delle frane provocate dal maltempo negli ultimi giorni: lo hanno reso noto funzionari dei due Paesi. Nello Stato indiano di Uttarakhand (nord) sono morte 46 persone e 11 sono considerate disperse, mentre nello Stato di Kerala (sud) le vittime sono 39. In Nepal negli ultimi tre giorni si contano anche 43 dispersi. (ANSA).