Moige, un commerciante su due vende prodotti vietati a minori

ROMA, 20 OTT - Più di un commerciante su 2 vende prodotti vietati ai minori. Il 57% dei minori intervistati dichiara che al momento dell’acquisto di bevande alcoliche il venditore non ha verificato la sua età, percentuale che sale al 62% per il tabacco e le sigarette e ben al 71% per le infiorescenze di cannabis light. E’ quanto emerge dall’indagine

«Venduti ai Minori» realizzata dal Moige - Movimento Italiano Genitori, in collaborazione con l’istituto Piepoli, condotta su oltre 1.000 minori dai 10 ai 17 anni, intervistati in tutta Italia.

Gli alcolici, secondo l’indagine, in tempo di pandemia vengono acquistati prevalentemente nei bar (38%). Il 57% degli intervistati afferma che durante l’acquisto di alcolici il gestore non gli/le ha mai chiesto l’età, una percentuale che nel sud e nelle isole raggiunge il 65%, mentre al centro è del 50% e al nord del 28%. Coloro che, al contrario, dichiarano che l’età è stata sempre controllata sono il 4%. Viene definito allarmante il dato emerso alla domanda: «Nei pub/bar/discoteche hanno continuato a venderti alcolici nonostante tu fossi visibilmente alticcio/brillo?», il 57% ha risposto di no, ma un 22% risponde sempre o spesso e di questi il 16% ha tra i 10 e i 14 anni.

Quanto al tabacco l’11% dei minori riesce a comprare ai distributori le sigarette (percentuale più che raddoppiata dall’anno scorso, che era il 5%), utilizzando il documento di amici più grandi (59%) o di fratelli o genitori (26%).Mentre il15%, invece, dichiara che il controllo non era attivo. Per chi le acquista in tabaccheria (41%) o nei bar (1%): il 62% dei gestori non verifica l’età ( nel centro Italia la percentuale scende al 25%), mentre coloro che dichiarano che l’età viene chiesta sempre o spesso sono il 12%.