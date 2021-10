© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - WASHINGTON, 20 OTT - Resti umani e il cadavere di un cane sono stati rinvenuti in Florida, nell'area di Tampa, non lontano da dove erano stati trovati oggetti appartenenti a Brian Laundrie, il fidanzato di Gabby Petito, la ragazza trovata strangolata in Wyoming. Lo ha reso noto l'Fbi. In corso gli esami per verificare l'identità del cadavere. (ANSA).