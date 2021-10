Australian Open, in campo solo i vaccinati: arriva la conferma del governo

Daniel Andrews, premier dello Stato di Victoria, era stato chiaro due giorni fa: niente deroghe e in campo solo i vaccinati. Ora arriva la conferma del governo australiano che restringe l’ingresso nel territorio nazionale solo a chi ha già ricevuto entrambe le dosi del vaccino anti-Covid.

Una decisione che ovviamente vale anche per i tennisti e che, dunque, potrà incidere sugli Australian Open in programma a gennaio al Melbourne Park. Basta fare l’esempio di Novak Djokovic che già non aveva escluso la possibilità di una sua assenza. "Ancora non so cosa farò, non voglio rivelare se io sia o meno vaccinato, è una questione privata e la gente si sta spingendo troppo in là prendendosi la libertà di chiedere e giudicare una persona.

Ovviamente vorrei andare a giocare in Australia, vedremo quali saranno le decisioni finali sui protocolli". Le decisioni finali sono arrivate e non ci saranno deroghe per i non vaccinati.