Covid: contagi in Gb sfondano quota 50.000

(ANSA) - LONDRA, 21 OTT - Sfondano quota 50.000 (52.009 per l'esattezza) i contagi da Covid registrati nel Regno Unito nelle ultime 24 ore, record da luglio quando avevano raggiunto anche i 60.000. Lo certificano i dati ufficiali odierni, che confermano invece come complessivamente sotto il livello di guardia il totale dei ricoveri in ospedale (in leggero aumento da 7.900 a 8.100 circa, ma lontani dai picchi di 39.000 dei mesi scorsi); e segnalano una ridiscesa dei morti a quota 115, contro 179 di ieri, grazie all'effetto barriera attribuito al doppio vaccino somministrato finora nel Paese grossomodo all'80% della popolazione. (ANSA).