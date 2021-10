Covid: in Russia 1.036 morti in 24 ore, ennesimo record

MOSCA, 21 OTT - Il numero di vittime del COVID-19 in Russia nelle ultime 24 ore è aumentato di 1.036 rispetto ai 1.028 del giorno prima. In tutto, 227.389 pazienti sono morti per l’infezione. Si tratta di un nuovo record dall’inizio della pandemia e segna il continuo deteriorarsi della situazione in Russia.

Lo riporta il centro di crisi anti-coronavirus. Secondo il centro di crisi, la letalità provvisoria della malattia (quella definitiva può essere determinata solo dopo la fine dell’epidemia) rimane al livello del 2,8%. Lo riporta la Tass.