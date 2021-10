La Corea del Sud lancia il suo primo razzo spaziale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PECHINO, 21 OTT - La Corea del Sud ha lanciato oggi il suo primo razzo spaziale nazionale a sviluppo interno, nell'ultimo tentativo di promuovere il suo programma ambizioso unendosi al ristretto club spaziale globale. Il KSLV-II - noto anche come Nuri - è decollato dal Naro Space Center nel villaggio costiero meridionale di Goheung alle 17:00 locali (le 10:00 in Italia), con un'ora in ritardo sul programma, secondo quanto comunicato dal ministero della Scienza. (ANSA).