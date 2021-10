Migranti: sbarchi in Sardegna, pieno centro di accoglienza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CAGLIARI, 21 OTT - Non si fermano gli sbarchi di migranti nelle coste del sud Sardegna. Nell'ultima settimana in Sardegna ne sono sbarcati complessivamente 240, Una buona parte è ospitata nel centro di Monastir che è ormai pieno, tanto che un altro gruppo è attualmente ospite dell'hotel Burranca a Sinnai. Si sta poi cercando una sistemazione per altri in ulteriori strutture nell'Isola. L'ultimo sbarco risale alla notte tra martedì e mercoledì: un barchino con a bordo 16 persone è stato intercettato dalla Guardia di finanza a largo delle coste di Sant'Antico. Sul natante c'era anche un migrante che aveva bisogno di cure mediche. L'imbarcazione è stata raggiunta dalla motovedetta e i migranti sono stati soccorsi e trasportati al porto di Sant'Antioco. In 15 sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza e soccorso di Monastir dove rimarranno in quarantena, mentre la persona bisognosa di cure è stata trasportata in ospedale per essere visitata. (ANSA).