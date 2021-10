Pluriomicida pachistano catturato dalla Ps nel Casertano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NAPOLI, 21 OTT - La Polizia di Stato ha rintracciato e arrestato ad Aversa (Caserta) un 40enne pachistano ricercato da oltre dieci anni dalle autorità del suo Paese perché accusato di aver ucciso a colpi d'arma da fuoco cinque persone. Nei suoi confronti le autorità pachistane hanno emesso un mandato di cattura internazionale per omicidio plurimo. Il 40enne è stato individuato in un albergo di Aversa; i poliziotti del locale Commissariato hanno bloccato le vie di fuga facendo irruzione nella stanza occupata dal pachistano. Quest'ultimo - è emerso - in passato era riuscito a sottrarsi all'arresto dichiarando false generalità alle forze dell'ordine. Il 40enne è stato portato al carcere di Ariano Irpino (Avellino) in attesa di estradizione in Pakistan, dove dovrà scontare la pena prevista dell'ergastolo. (ANSA).