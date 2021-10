Sanità: Vaticano, via piano risanamento Fatebenefratelli Roma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - Il Vaticano ha annunciato in una nota di aver "avviato un piano di risanamento" per "risolvere la crisi economico-gestionale in cui da tempo versa l'Ospedale 'San Giovanni Calibita-Fatebenefratelli' all'isola Tiberina di Roma". Il piano, si legge nel bollettino della Santa Sede, ha come obiettivo quello di permettere alla struttura "di continuare a svolgere il ruolo che l'ha finora caratterizzato nell'ambito della Sanità cattolica". La decisione fa seguito alle parole di papa Francesco durante l'Angelus dell'11 luglio scorso dal Policlinico Gemelli di Roma, dove era ricoverato, in cui aveva posto l'accento "sul compito di servizio della Chiesa nella Sanità". "In questa occasione - conclude la nota della Santa Sede - si desidera di esprimere un doveroso ringraziamento al Gruppo San Donato, nelle persone dei Vice-Presidenti Paolo Rotelli e Kamel Ghribi e dell'Amministratore Delegato Francesco Giosuè Galli, per l'intervento concordato con la Casa Generalizia dell'Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio (Fatebenefratelli), inteso ad evitare un ulteriore aggravamento della crisi in atto e trovare ad essa una soluzione definitiva". (ANSA).