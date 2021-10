A Berlino in migliaia per clima coi Fridays for future

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BERLINO, 22 OTT - Migliaia di giovani attivisti hanno manifestato oggi a Berlino per chiedere al futuro governo impegni precisi per la protezione dell'ambiente e del clima. I ragazzi di Fridays for future sono scesi di nuovo in piazza, quattro settimane dopo le elezioni, per rivendicare l'uscita dal carbone entro il 2030 e lo stop dei motori a combustibile dal 2025. Questo accade nella capitale in cui sono iniziate ieri le trattative per un governo che vede i Verdi forti protago0nisti delle future decisioni politiche nella coalizione cosiddetta semaforo, con Spd e Liberali. I ragazzi hanno esibito slogan come: "Il futuro non è negoziabile", "non ci lasciate scelta", "la crisi del clima è adesso", "we need action". (ANSA).