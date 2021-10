© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW YORK, 22 OTT - "Non ci sono parole per descrivere il mio shock e la mia tristezza per il tragico incidente". Lo twitta Alec Baldwin in quello che è il suo primo commento su quanto accaduto sul set di Rust. "Sto cooperando con le indagini della polizia e sono in contatto con il marito" di Halyna Hutchins. (ANSA).