(ANSA) - PISA, 22 OTT - Avvicendamento tra fratelli alla guida della Folgore, la brigata paracadutisti dell'Esercito italiano. La cerimonia si è svolta stamani, presso la caserma Gamerra di Pisa: il generale Beniamino Vergori ha ceduto il comando al fratello, parigrado, Roberto. Presente all'avvicendamento il generale Angelo Michele Ristuccia, comandante della divisione Vittorio Veneto e le autorità cittadine. "I sentimenti che ci animano - ha detto Beniamino Vergori nel suo intervento - devono sempre essere quelli di operare per essere all'altezza del personale alle proprie dipendenze, di riuscire ad adempiere ai nostri compiti nel migliore dei modi, con lealtà, onestà, coraggio e professionalità, anteponendo sempre gli interessi dell'istituzione che rappresentiamo" Sotto il comando di Beniamino Vergori i paracadutisti della Folgore, è spiegato in una nota, hanno operato missioni all'estero in quasi tutti i teatri operativi, compresa la conduzione della delicatissima fase finale della missione 'Resolute Support' in Afghanistan e l'operazione di evacuazione del personale italiano e afghano, fino agli impegni sul territorio nazionale nell'ambito dell'operazione Strade sicure. (ANSA).