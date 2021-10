© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - BRUXELLES, 22 OTT - "Frau Merkel era come una macchina per gli accordi". E' la battuta del leader lussemburghese, Xavier Bettel, ai giornalisti che chiedono dell'ultimo vertice Ue della cancelliera tedesca, il 107mo dei suoi 16 anni di governo. Bettel ha ricordato come la cancelliera tedesca abbia trovato spesso la soluzione quando raggiungere un "compromesso appariva impossibile". (ANSA).