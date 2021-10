Covidi: Modi, miliardo vaccini tappa straordinaria per India

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW DELHI, 22 OTT - In un discorso alla nazione, il premier indiano Narendra Modi si è congratulato questa mattina con la pietra miliare del miliardo di vaccinazioni anti Covid-19 raggiunta ieri. Modi ha detto che quando il coronavirus ha colpito il paese ci si è chiesti se l'India sarebbe stata in grado di combattere la pandemia e come avrebbe potuto immunizzare la sua vasta popolazione. "Il traguardo di ieri è la risposta a tutti questi interrogativi", ha detto il Premier. "L'India ha un solo mantra, che dice che se una malattia colpisce in modo imparziale, anche l'immunizzazione deve essere imparziale". Modi ha aggiunto che il miliardo di dosi è una tappa straordinaria "Questo risultato è l'immagine della nuova India, l'inizio di un nuovo capitolo storico". L'avvenimento è stato celebrato ieri in tutto il paese, con centinaia di monumenti illuminati con i colori del tricolore. Opinioni contrastanti nel partito del Congresso: il parlamentare e saggista Shashi Tharoor ha detto che il governo si è parzialmente redento dopo avere gestito malamente la seconda ondata del Covid-19. "Il miliardo di dosi è un motivo di vanto, bisogna riconoscerlo". Rahul Gandhi ha invece insistito nell'affermare che il governo sta nascondendo dietro il trionfalismo il fallimento dei mesi scorsi e il dolore causato a milioni di famiglie per la cattiva gestione della pandemia. Sinora, ha ricordato Gandhi, solo il 31% degli indiani adulti è stato completamente immunizzato, con entrambe le dosi, mentre il 76% ha avuto la prima iniezione. All'inizio della campagna, il governo aveva promesso che il 75% della popolazione adulta sarebbe stata pienamente vaccinata entro la fine dell'anno. (ANSA).