Di Maio, record Made in Italy, ora superare 500 mld export

(ANSA) - ROMA, 22 OTT - "Record su record per il Made in Italy! Ora il nostro prossimo obiettivo è superare i 500 miliardi di valore dell'export". Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Già tra settembre 2020 e agosto 2021 abbiamo raggiunto 494 miliardi, superando i dati del 2019, momento del boom. Questo è l'anno del rilancio, e nella corsa verso la piena ripartenza il Made in Italy sta facendo la differenza. Lo dicono i dati, frutto del lavoro portato avanti al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale con il Patto per l'Export". (ANSA).