Erdogan, relazioni tra Africa e Turchia in continua crescita

(ANSA) - ISTANBUL, 22 OTT - "Da 5,4 miliardi di dollari abbiamo portato nel 2020 il nostro interscambio economico a 25,3 miliardi, il nostro obiettivo ora è arrivare a 50 miliardi e successivamente a 75". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante la sessione conclusiva del 3/o Africa-Turkey Business Forum che si è tenuto in questi giorni a Istanbul. Erdogan ha anche ricordato che gli investimenti diretti della Turchia in Africa hanno superato i 6 miliardi di dollari. Il presidente turco ha partecipato all'evento di ritorno da un tour africano di quattro giorni dove ha visitato con una delegazione di ministri Angola, Togo e Nigeria per incontrare le autorità e firmare accordi di cooperazione. (ANSA).