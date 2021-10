Gb: media, al King Edward il breve ricovero della regina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 22 OTT - E' in un'ala riservata del King Edward VII's hospital di Londra che la regina Elisabetta è stata ricoverata brevemente nelle scorse ore per imprecisate "indagini (mediche) preliminari", fra il pomeriggio di mercoledì e l'ora di pranzo di ieri, a seguito del periodo di riposo di alcuni giorni che le era stato tassativamente raccomandato dai dottori di corte fin dalle 24 ore precedenti: con tanto di cancellazione parallela in extremis d'una prevista visita in Irlanda del Nord. Lo sottolineano oggi i media britannici, dopo lo stringato annuncio dato a cose fatte ieri sera da Buckingham Palace, quando la sovrana - 95 anni compiuti nell'aprile scorso - era nel frattempo già rientrata al castello di Windsor e solo dopo che il tabloid Sun aveva messo le mani su un'indiscrezione al riguardo. Al momento non sono emersi indizi allarmanti sulla sua salute. Il Guardian nota tuttavia come il ricovero, pur rapido, rappresenti un fatto eccezionale per Elisabetta II: ben nota per la sua fibra e la sua tempra formidabili, ma la cui età rappresenta comunque un inevitabile elemento di attenzione. L'ultimo episodio del genere risale in effetti a 8 anni fa, nel 2013, quando Sua Maestà venne pure ricoverata per non più di una notte - in quel caso in una clinica privata - a causa di una gastroenterite, ricorda il giornale. Evidenziando quanto i problemi di salute siano stati finora per lei "infrequenti", incluso col passare degli anni; e quanto restia Elisabetta II si sia sempre mostrata a dar loro peso o a farsi portare in ospedale. (ANSA).