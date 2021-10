India: in ottobre 2021 piogge più intense del 41%

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - NEW DELHI, 22 OTT - Le precipitazioni in India nel mese in corso sono state superiori del 41% alla media dello stesso periodo, secondo i dati diffusi ieri dall'IMD, l'Indian Meteorological Departement. Lo stato dell'Uttarakhand, dove il maltempo ha causato la morte di 54 persone, ha registrato piogge cinque volte più intense rispetto alla norma. In Kerala le precipitazioni, che hanno ucciso più di 40 persone, sono state di 445.1 mm mentre negli anni passati non si erano superati i 303.4 mm. Dei 694 distretti del paese, il 45% ha registrato piogge "molto più intense" del solito. (ANSA).