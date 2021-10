Tragedia sul set: Baldwin interrogato dalla polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LOS ANGELES, 22 OTT - Dopo la tragedia della morte accidentale della direttrice della fotografia Halyna Hutchins e il ferimento del regista Joel Souza per mano dell'attore Alec Baldwin, lo stesso Baldwin è stato interrogato dalla polizia, dove si è recato spontaneamente. "Il signor Baldwin è stato interrogato dagli investigatori", ha detto all'Afp il portavoce dello sceriffo di Santa Fe Juan Rios. "Ha fornito dichiarazioni e ha risposto alle loro domande. È entrato volontariamente e ha lasciato l'edificio dopo aver terminato l'interrogatorio", ha aggiunto, precisando poi che al momento "non sono state presentate accuse e non sono stati effettuati arresti". (ANSA).