Green pass: Patuanelli, riferirò in Cdm, no a violenze

(ANSA) - TRIESTE, 23 OTT - "Un incontro cordiale, in cui Puzzer, in qualità di portavoce del Coordinamento 15 ottobre, ha avanzato tre richieste specifiche. Come rappresentante del Governo ho preso l'impegno di riferire dell'incontro in Consiglio dei Ministri". Così Stefano Patuanelli, ministro Politiche agricole, raggiunto al telefono dall'Ansa dopo l'incontro con il Coordinamento. "Abbiamo tutti convenuto - conclude - sull'importanza di mantenere ogni tipo di manifestazione distante da ogni tipo di violenza". Al ministro sono state rivolte due proposte: ritiro del green pass sui posti di lavoro e dell'obbligo vaccinale per le categorie previste per legge. (ANSA).