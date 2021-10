Bimbo e papà senza arti, la foto simbolo del dramma siriano

«Quella foto è arrivata al mondo": lo ha detto la mamma di Mustafa, un bambino siriano di 5 anni nato senza braccia e gambe, immortalato sorridente con il padre, mutilato di una gamba, in uno scatto simbolo delle tragedie del conflitto in Siria. La fotografia, del turco Mehmet Aslan, ha vinto il Siena international photo awards (Sipa) 2021.

«Abbiamo cercato per anni di farci sentire per aiutare mio figlio con i trattamenti, faremmo di tutto per dargli una vita migliore», ha detto al Washington Post la signora Zeinab. La malformazione del figlio è conseguenza dell’assunzione di farmaci da parte della madre, colpita da gas nervino.