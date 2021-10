Covid: contagi in Gb sotto 40.000 dopo 11 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 24 OTT - Primo segnale positivo nella conta dei contagi da Covid nel Regno Unito nelle ultime settimane, indicati oggi a 39.962 (quasi 5000 meno di ieri): per la prima volta sotto quota 40.000 dopo 11 giorni. In calo pure i decessi, per il secondo giorno di fila, che si assestano a 72 (pur alleggerito da qualche consueto ritardo statistico relativo al weekend) contro i 135 di ieri. Mentre resta per ora stabile il totale dei ricoveri in ospedale (a 8.238, contro i picchi di 39.000 delle ondate dei mesi scorsi), grazie all'effetto barriera attribuito al doppio vaccino somministrato finora nel Paese all'80% della popolazione over 12. (ANSA).