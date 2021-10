Cubani chiedono al Papa "libertà dal regime"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 24 OTT - Un gruppo di cubani ha manifestato oggi davanti al Vaticano, prima dell'Angelus del Papa, per chiedere "libertà". Circa cinquecento persone di origine cubana, venute da diverse parti del mondo, si sono recate a via della Conciliazione per chiedere a Papa Francesco di prendere una posizione rispetto a quello che sta accadendo a Cuba. Secondo alcune fonti italo-cubane, infatti, il governo del Paese latinoamericano porta avanti una repressione contro gli "oppositori del regime", con "processi lampo e approssimativi, vietando anche ai cittadini di manifestare". Le persone scese in piazza oggi chiedono quindi al Papa di pronunciarsi "contro il regime", auspicando anche un intervento per la liberazione dei prigionieri politici, "torturati nei carceri cubani". Per questo i manifestanti sono venuti vestiti di bianco e si sono stesi su via della Conciliazione, dopo aver visto che è stato negato loro l'accesso alla piazza. Sono tutti avvolti con le bandiere di Cuba, e fanno con le dita il segno della 'L' per chiedere, appunto, "libertà". (ANSA).