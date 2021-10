Spazio: Francia, lanciato razzo Ariane con due satelliti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - KOUROU, 24 OTT - E' decollato da Kourou, nella Guyana francese, il razzo francese Ariane 5 dotato di due satelliti per le telecomunicazioni, di cui uno di ultima generazione per uso militare. Il lancio era stato rinviato nei giorni scorsi per ulteriori controlli. Il razzo è partito alle 11:10 ora locale (3:10 ora italiana, dopo il rinvio di venerdì. Il conto alla rovescia è stato interrotto alle 21:56 ora locale, cinque minuti prima del miglior tempo della finestra di tiro, ma è finalmente ripreso alle 23:03. La missione è stata completata con successo 38 minuti e 41 secondi dopo il lancio. Il razzo trasporta due satelliti, il SES-17, gestito dal gruppo lussemburghese SES, e Syracuse 4A, un satellite militare per telecomunicazioni sviluppato per il Ministero delle Forze Armate francese. Comandato dalla Direzione generale degli armamenti (DGA), Syracuse 4A avrà lo scopo di consentire alle forze armate francesi di rimanere permanentemente collegate con tutte le forze sul terreno. SES-17 fornirà copertura nelle Americhe, nell'Oceano Atlantico e nei Caraibi, in particolare per rivoluzionare la connettività in volo per gli utenti di aeromobili, soddisfare la forte domanda di trasmissione dati nei settori del trasporto marittimo e accelerare le iniziative di inclusione digitale. "Syracuse 4A è progettato per resistere agli attacchi militari da terra e nello spazio, nonché alle interferenze", ha detto all'AFP il colonnello Stéphane Spet, portavoce dell'Air Force e dell'Air Force. (ANSA).