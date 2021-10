Clima: anche Johnson teme che Cop26 'possa andar male'

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - LONDRA, 25 OTT - Anche il premier britannico Boris Johnson si dice "molto preoccupato" sulla riuscita della Cop26, la conferenza Onu sul clima che si apre domenica a Glasgow sotto la presidenza del Regno Unito. Il vertice, secondo il primo ministro, "potrebbe andare male" in quanto non si potrebbe raggiungere un accordo fra gli Stati sugli obiettivi per ridurre le emissioni di gas serra nei prossimi anni. Questo "potrebbe essere molto difficile", ha sottolineato ancora Johnson. Pesano molto le defezioni del presidente cinese Xi Jinping, di quello russo Vladimir Putin e d'altri leader di colossali economie emergenti oltre alle pressioni di alcuni Paesi per non introdurre impegni che possano limitare troppo le economie nazionali. (ANSA).