Gb: ecologisti bloccano strade nell'East London, 52 arresti

(ANSA) - LONDRA, 25 OTT - Gli attivisti del gruppo ecologista Insulate Britain hanno bloccato alcune delle vie più importanti nell'est di Londra e, secondo la polizia della capitale, sono stati compiuti 52 arresti. Ne danno notizia i media del Regno Unito. L'organizzazione, nota per aver preso di mira diverse volte con le sue azioni dimostrative l'autostrada M25, una delle principali arterie inglesi, ha così compiuto il quattordicesimo blocco nell'arco di sei settimane. In questo caso decine di manifestanti hanno preso di mira una delle zone più movimentate e trafficate di Londra fermando il traffico con una serie di sit-in e striscioni in mezzo alla strada a Upper Thames Street, Bishopsgate, Limehouse Causeway e nella zona attorno alla stazione di Liverpool Street. Gli agenti sono intervenuti e hanno proceduto rapidamente ai fermi, resi molto più facili dopo che il ministero dell'Interno aveva ottenuto dall'Alta corte di Londra una ingiunzione allo sgombero contro gli ambientalisti che ostacolano la circolazione. Le azioni di Insulate Britain, che chiedono un maggiore isolamento delle abitazioni nel Regno per contrastare il surriscaldamento globale, sono destinate a intensificarsi in vista della Cop26, la conferenza Onu sul clima che si apre domenica a Glasgow. (ANSA).