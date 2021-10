Kamala Harris ospite d'onore a Forum Pace Parigi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - PARIGI, 25 OTT - La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, sarà l'invitata d'onore alla quarta edizione del Forum di Parigi sulla Pace, in programma dall'11 al 13 novembre nella Grande Halle de La Villette, nel nord della capitale, ma anche on-line. "La scelta del Forum di Parigi sulla Pace come prima visita in Europa è il segno di una rinnovata attenzione degli Stati Uniti rispetto al sistema multilaterale, messo in difficoltà durante quattro anni di amministrazione Trump e per il coordinamento con altri attori della comunità internazionale", dichiara in una nota il fondatore e direttore del Forum parigino, Justin Vaisse. Kamala Harris sarà presente a Parigi al fianco del presidente francese, Emmanuel Macron, e di altre decine di capi di Stato e di governo ed organizzazioni internazionali, in occasione della cerimonia ufficiale del Forum prevista per l'11 novembre. Dopo il G20 di Roma (30-31 ottobre) e la COP27 di Glasgow (1-12 novembre), diverse decine di leader mondiali, ma anche dirigenti di grandi gruppi e rappresentanti della società civile del mondo intero si incontreranno dunque a Parigi per questa quarta edizione del Paris Peace Forum consacrata alla lotta ai divari globali. "I partecipanti - si legge in una nota- potranno fornire idee, ma anche risposte concrete alle difficoltà incontrate dalla comunità internazionale per rispondere alla crisi pandemica e assicurare un rilancio economico inclusivo e solidale con l'insieme dei Paesi meno avanzati" . (ANSA).