Maltempo: tre morti in Tunisia per le forti piogge

(ANSA) - TUNISI, 25 OTT - Sono tre le persone morte in Tunisia a causa delle forti piogge che si sono abbattute sul Paese nordafricano lo scorso fine settimana. Lo ha dichiarato il portavoce della Protezione civile tunisina, Moez Triaa precisando che a Thala, nel nord-ovest del Paese, due giovani di 20 e 27 anni hanno perso la vita dopo che la loro auto è stata spazzata via dalle acque. Un 24enne è morto nelle stesse circostanze a Borj Chakir, nei pressi della capitale. La Tunisia è oggetto di inondazioni stagionali, le cui conseguenze sono aggravate dal fatto che le infrastrutture sono spesso fatiscenti, con sistemi di drenaggio dell'acqua vecchi e poco funzionanti. Nel settembre 2020, sei persone, tra cui tre bambini, morirono per le intense piogge, mentre nel 2018 le vittime furono almeno cinque. (ANSA).