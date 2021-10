Roma: Gualtieri con fascia tricolore, corone in luoghi simbolo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - Il neo sindaco Roberto Gualtieri questa mattina ha indossato per la prima volta la fascia tricolore per deporre in città quattro corone d'alloro nei luoghi simbolici di Roma. Prima tappa, Altare della Patria, dove Gualtieri ha affermato: "È un grandissimo onore e una grandissima responsabilità" Il giro di oggi, dall'Altare della Patria, a Porta San Paolo, dal Mausoleo della Fosse Ardeatine al Tempio Maggiore, è "un giusto omaggio ai Caduti della Resistenza, della Shoah e delle guerre. È molto importante perché il futuro si costruisce sempre con la memoria", ha affermato ancora. All'ultimo appuntamento, al Tempio Maggiore, il primo cittadino sarà accolto dalla presidente della comunità ebraica di Roma, Ruth Dureghello, e dal Rabbino capo, Riccardo Di Segni. (ANSA).