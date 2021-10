Sudan: diversi ministri arrestati da forze militari

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(ANSA) - KHARTOUM, 25 OTT - "Membri civili del consiglio sovrano di transizione e un certo numero di ministri del governo di transizione, tra cui il premier Abdallah Hamdok, sono stati arrestati da forze militari congiunte", in Sudan. Lo ha confermato il ministero dell'Informazione in una nota su Facebook precisando che gli arrestati sono stati condotti in un luogo non precisato. Internet è stata interrotta in tutto il Paese e le strade principali e i ponti di accesso alla capitale, Khartoum, sono stati chiusi, ha riferito il ministero dell'informazione. Decine di manifestanti hanno dato fuoco a pneumatici di auto durante raduni formatisi per le strade della capitale per protestare contro gli arresti. Mentre l'emittente panaraba Al Jazeera riferisce dell"interruzione delle trasmissioni di alcune stazioni radio sudanesi tra cui la radio ufficiale su Fm". Su Twitter, l'inviato americano per il Corno d'Africa, Jeffrey Feltman, ha dichiarato che gli Stati Uniti sono "fortemente allarmati" per gli annunci di arresti di leader civili. Questi annunci di una presa del potere da parte dei militari vanno "contro la dichiarazione costituzionale (che regola la transizione nel Paese) e le aspirazioni democratiche del popolo sudanese", ha sostenuto Feltman. (ANSA).